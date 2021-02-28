★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال نقل بائعي سوق الهانوفيل بحي العجمي إلى مكان بديل، وذلك في إطار تنفيذ المخطط العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن نقل سوق الهانوفيل يستهدف حل أزمة المرور وإعادة المظهر الجمالي والحضاري إلى الشارع الرئيسي.

وأضاف الشريف، أنه يجري نقل 114 بائعا متجولا من شارع الهانوفيل الرئيسي إلى مكان بديل بشارع جانبي كحل مؤقت، وذلك لحين إنشاء باكيات ثابتة.

ووجه المحافظ رئيس حي العجمي بتواجد إدارة المرافق بشكل يومي، لمنع أي بائع متجول من العودة إلى الشارع الرئيسي، قائلا:" سنحاسب أي موظف يقصر في عمله".

وأوضح أن الباعة تفهموا قرار النقل، لمنع تعطيل حركة المرور وضمان راحة المواطنين، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي بائع يتواجد بالشارع الرئيسي.

كان جهاز الخدمة الوطنية بدأ مشروع تطوير ميدان محطة مصر بحي وسط الإسكندرية، والذي يتضمن إنشاء سوق حضري لحل أزمة الباعة الجائلين يحوي 182 باكية و60 محلا تجاريا.

فيما يجري تجهيز سوق شارع الـ 30، لنقل أسواق شارعي القاهرة والمعهد الديني، وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري بكافة أحياء الإسكندرية.