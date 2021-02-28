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إصابة مفتشي تموين بأسيوط في اصطدام سيارة بسور دير الأمير تاضروس

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إصابة مفتشي تموين بأسيوط في اصطدام سيارة بسور دير الأمير تاضروس إصابة مفتشي تموين بأسيوط في اصطدام سيارة بسور دير الأمير تاضروس

مصراوي Masrawy

12:08 م الأحد 28 فبراير 2021

أسيوط محمود عجمى:

أصيب مفتشين تموين بأسيوط، اليوم الأحد، إثر اصطدام سيارتهم بسور دير الأمير تاضروس بمركز منفلوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام سيارة تابعة لمديرية تموين أسيوط بسور دير الأمير تاضروس دائرة المركز.

بالانتقال والمعاينة الأولية تبين اصطدام السيارة رقم " 2794 ى ب ا" تابعة لمديرية بسور دير الأمير تاضروس بمنفلوط وذلك أثناء خروجهم للحملة تموينية.

أسفر الحادث عن إصابة " عبد الباسط .ع .م ع " 56 عامًا ، و " أحمد .ح .ع " 40 عامًا، جرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط وعمل الإسعافات الأولية.

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