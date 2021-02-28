لماذا رفض رئيس البرلمان مناقشة بيانات عاجلة ضد تامر أمين؟

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي :

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا بسبب إساءة الإعلامي تامر أمين، إلى أهالي الصعيد، بعدما رفض رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، مناقشة عدد من البيانات العاجلة بشأن ذلك الأمر خلال الجلسة العامة .

وقال المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة: ورد إلينا العديد من البيانات العاجلة بشأن تصريحات الإعلامي تامر أمين؛ ولكن بما أن الموضوع أصبح منظورًا أمام القضاء؛ مما يجعل هناك عدم ملاءمة الإدلاء ببيانات عاجلة بهذا الشأن، حتى صدور حكم فيه .

وأضاف رئيس البرلمان: ولكن في الوقت ذاته نؤكد أننا نحترم جميع أهل الصعيد والريف؛ فالمواطن المصري في جميع وطننا الغالي مصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني.

وحاول بعض النواب إثناء رئيس المجلس عن قرار عدم مناقشة البيانات العاجلة ضد الإعلامي تامر أمين؛ ولكن رئيس مجلس النواب أكد أنه من منطلق الفصل بين السلطات فلا يجوز مناقشة الموضوع .

وتابع رئيس البرلمان: "لا يجوز للمجلس أن يتعرض لأمر منظور فيه أمام القضاء؛ فهو سلطة مثل السلطة التشريعية".

وعقب المستشار حنفي جبالي، عندما أكد بعض النواب أن الأمر لا يتعارض مع الفصل بين السلطات، قائلًا: "هناك مبدأ أعلى وهو الدستور الذي فصل بين السلطات.. نحن نحترم السلطة القضائية ونُجِلّ القضاء الشامخ".

وواصل جبالي حديثه: "إذا ناقشنا الأمر يعد ذلك تدخلًا من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة القضائية؛ وهو ما يتنافى مع الدستور الذي أقسمنا على احترامه".