بالحلوى..بدء استقبال 110 آلاف حالة لتطعيمهم ضد شلل الأطفال في بورسعيد - صور

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، استقبال 110 ألف طفل بمختلف مناطق المحافظة، وذلك ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء 3 مارس.

وقدم الأطباء وأطقم التمريض الحلوى للأطفال قبل إجراء عملية التطعيم، كما داعبوا الأطفال لإزالة أي رهبة لديهم من التطعيم.

وأشار الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إلى أنه يجرى التطعيم بواسطة 350 فريق طبي على مستوى المحافظة، ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

وأكد أن وزارة الصحة وفرت الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة، كما سيجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية برئاسته، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري.