خد بالك من نفسك.. تلاميذ بورسعيد يتحدثون بالموبايل مع وزير التعليم - صور

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اتصالًا هاتفيا، اليوم الأحد، بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم من داخل مدرسة البنك الوطني الابتدائية، أثناء أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي للامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأعطى المحافظ الموبايل للتلاميذ لكي يتحدثون مع الوزير، وسأل المحافظ أحد التلاميذ خلال محادثته الوزير:"المدرسة وحشتك؟" فرد التلميذ:"ايوة"، بينما قال أخر:"وحشتني قوي"، بينما قال الوزير لتلميذ خلال المكالمة:"أنا فرحان انك رجعت المدرسة ومكملين مع بعض الفصل الثاني، خد بالك من نفسك والبس الكمامة"

وأطلع محافظ بورسعيد، خلال جولته، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحافظ على صحة وسلامة الطلاب، مشددًا على توفير كافة وسائل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

ويختبر الطلاب لمدة ساعتين في جميع المواد: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات، وذلك في ورقة واحد من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد دون أى أجزاء مثالية.