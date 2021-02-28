صرف أكثر من 2.5 مليون وصفة طبية في مستشفيات "صحة الرياض"

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خلال عام 2020م.. وتمّت تهيئة 40 مركزاً للرعاية الصحية الأولية

قدّمت مستشفيات منطقة الرياض 2.562.508 وصفات طبية، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة الرياض" أنه تمّت تهيئة 40 مركزاً للرعاية الصحية الأولية للمرحلة الخامسة لاعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وبيّنت أنه تمّ تفعيل برنامج المضادات الحيوية في 6 مستشفيات في المنطقة، شملت: مستشفى الملك خالد بالخرج، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الزلفي، ومستشفى الدوادمي، ومستشفى وادي الدواسر، ومستشفى القويعية، إلى جانب تفعيل الرابط اليومي والشهري للمضادات مع المتابعة والإشراف بشكل أسبوعي، إضافةً إلى تنفيذ باركود الأدوية (التثقيفي) لفريق العمل في إدارة الرعاية الصيدلية بالمسح على الباركود والحصول على المعلومة الدوائية الصحيحة باللغة العربية بشكل أسهل وأسرع، يحقق الهدف من التثقيف الدوائي بإعداد 336 نشرة دوائية.