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"مياه الجيزة": قطع المياه عن مركز ومدينة العياط 6 ساعات غدا

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"مياه الجيزة": قطع المياه عن مركز ومدينة العياط 6 ساعات غدا "مياه الجيزة": قطع المياه عن مركز ومدينة العياط 6 ساعات غدا

مصراوي Masrawy

11:12 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (مركز ومدينة العياط)، وذلك من الساعة ١٠ مساء الإثنين 1/3/2021 وحتى الساعة 4 صباح يوم الثلاثاء 2/3/2021، ولمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن الانقطاع يرجع إلى قيام شركة المقاولون العرب، بتنفيذ أعمال تغيير 4 محابس قطر 400 مم بتوسعات محطة مياه العياط، لتحسين ضغوط المياه قبل فصل الصيف.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامه بتوفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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