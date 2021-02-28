صور.. محافظ بورسعيد يتفقد سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عدد من مدارس المحافظة الابتدائية، لمتابعة أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي للامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأطلع محافظ بورسعيد، خلال جولته، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحافظ على صحة وسلامة الطلاب، مشددًا على توفير كافة وسائل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

ويختبر الطلاب لمدة ساعتين في جميع المواد: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات، وذلك في ورقة واحد من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد دون أى أجزاء مثالية.