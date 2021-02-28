تشكيل لجنة لتنفيذ "البصمة الكربونية" في منشآت جامعة الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

قرر مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ "البصمة الكربونية" بمنشآت الجامعة، وذلك ضمن خطة للتحول إلى جامعة خضراء مستدامة.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الإسكندرية أول جامعة تقوم بحساب البصمة الكربونية داخل منشآتها، في إطار خطة التحول الأخضر.

وفي سياق آخر، أشار قنصوه، إلى عقد المعرض السنوي الأول للمنتجات التراثية والحرفية، لعرض إبداعات الطلاب في مختلف الخامات التشكيلية لتشجيعهم على عرض منتجاتهم ونشر ثقافة العمل الجماعي.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن المعرض ينظم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتسويق المنتجات التراثية طبقاً لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات.

واستعرض المجلس إجراءات توزيع العمالة وأجهزة كواشف الحرارة وعمليات التطهير والنظافة داخل المنشآت الجامعية، بالتنسيق مع أمناء الكليات، لمواجهة جائحة كورونا.