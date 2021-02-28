صور.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

أطلقت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، شرارة البدء للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك من مكتب صحة ثانٍ الزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستمر على مدار 4 أيام، وتستهدف تطعيم مليون و195 ألف و490 طفلًا على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من المصريين وغير المصريين.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الحملة يشارك فيها 2401 فريق طبي، بينهم 501 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1900 فريق متحرك، فيما جرى تقسيمهم إلى 614 فريق بالحضر، و1787 فريق بالريف.