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صحيفة : عودة حظر الجمعة اعتبارا من بعد غد

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صحيفة : عودة حظر الجمعة اعتبارا من بعد غد صحيفة : عودة حظر الجمعة اعتبارا من بعد غد

جي بي سي نيوز :- قالت مصادر رسمية أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سيصدر بعد قليل بلاغ 24 لسنة 2021 بالاستناد إلى أحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020.

واستنادا إلى أحكام البند (8) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 أقرر اصدار البلاغ التالي:أولا: يلغى البلاغ قم 19 لسنة 2020 والبند أولا من البلاغ رقم 20 لسنة 2020.

ثانيا:- يحظر تنقل الأشخاص وتجاولهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.- يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الاقدام لمدة ساعة واحدة لاداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الاوقاف بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها.

- يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشر ليلا وحتى السادسة صباحا.

الراي

جي بي سي نيوز

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