أفغانستان: مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لـ"طالبان"

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مصراوي Masrawy

كابول- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الأحد، مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لحركة طالبان ومقاتلين آخرين من الحركة في إقليم بغلان، شمال البلاد، على يد قوات الأمن.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أنه جرى تنفيذ عملية في منطقة النهرين بإقليم بغلان أمس، أسفرت عن مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لطالبان قاري زاهد الله، ورئيس الجمارك الإقليمية، وعضوين آخرين بالحركة، فضلا عن إصابة 4 آخرين من مسلحي طالبان.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن تمكنت أيضا من تدمير بعض الأسلحة والذخائر التابعة للحركة.