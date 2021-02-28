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أفغانستان: مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لـ"طالبان"

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أفغانستان: مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لـ"طالبان" أفغانستان: مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لـ"طالبان"

مصراوي Masrawy

10:40 ص الأحد 28 فبراير 2021

كابول- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الأحد، مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لحركة طالبان ومقاتلين آخرين من الحركة في إقليم بغلان، شمال البلاد، على يد قوات الأمن.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أنه جرى تنفيذ عملية في منطقة النهرين بإقليم بغلان أمس، أسفرت عن مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لطالبان قاري زاهد الله، ورئيس الجمارك الإقليمية، وعضوين آخرين بالحركة، فضلا عن إصابة 4 آخرين من مسلحي طالبان.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن تمكنت أيضا من تدمير بعض الأسلحة والذخائر التابعة للحركة.

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