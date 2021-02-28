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الإسكان: 75% نسبة تنفيذ 29496 وحدة بمبادرة "سكن كل المصريين" بحدائق العاصمة

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الإسكان: 75% نسبة تنفيذ 29496 وحدة بمبادرة "سكن كل المصريين" بحدائق العاصمة الإسكان: 75% نسبة تنفيذ 29496 وحدة بمبادرة "سكن كل المصريين" بحدائق العاصمة

مصراوي Masrawy

10:15 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن نسبة تنفيذ 29496 وحدة سكنية 1124 عمارة بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" محور محدودي الدخل بلغت نحو 75% بمدينة حدائق العاصمة، لافتاً إلى أن الدولة تسعى حالياً لتوفير المسكن الملائم بأقل أعباء لأصحاب الدخول المحدودة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر للوحدات السكنية، التي يتم تنفيذها للمستفيدين.

وفي سياق متصل، قام المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة ميدانية بمشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

واستهل رئيس جهاز حدائق العاصمة، ومرافقوه جولتهم، بتفقد المرحلة الأولى لمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بقيمة استثمارية تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، مؤكداً خلال جولته بالمشروع على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الجاري.

كما تفقد رئيس جهاز حدائق العاصمة، أعمال تنفيذ المرافق بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة، حيث يتم تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولي وتشمل شبكات (مياه – صرف) بقيمة تبلغ نحو ١٦٠ مليون جنيه.

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