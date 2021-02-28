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صحيفة إماراتية عن "تقرير الكونجرس": التدخل في شؤون المملكة أمر مرفوض

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صحيفة إماراتية عن "تقرير الكونجرس": التدخل في شؤون المملكة أمر مرفوض صحيفة إماراتية عن "تقرير الكونجرس": التدخل في شؤون المملكة أمر مرفوض

مصراوي Masrawy

10:11 ص الأحد 28 فبراير 2021

أبوظبي- أ ش أ:

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، ثقة الإمارات وتأييدها لأحكام القضاء السعودي ورفضها لأي تدخل في الشئون الداخلية للمملكة ووقوفها التام معها في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها، الأحد، بعنوان "خاطئ ومرفوض"، أن "التدخل في شؤون الداخلية مرفوض، وكذلك أي محاولات لاستغلال قضية مقتل جمال خاشقجي التي حسمها القضاء بالتحقيق مع المتورطين فيها، وتقديمهم للعدالة، وإصدار أحكام قضائية بحقهم".

وأضافت أن "التقرير الوارد إلى الكونجرس الأمريكي عن الجريمة، لم يحمل أكثر من معلومات واستنتاجات خاطئة ومسيئة، وغير مبررة، لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، سعوديًا وعربيًا وإسلاميًا، انطلاقًا من رفض أي مساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها".

وشددت الصحيفة على رفض الإمارات أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، والوقوف التام معها في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي بمحور الاعتدال العربي.

وأوضحت أن ما تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب، تاريخي وثابت، وما تمارسه من سياسة اعتدال ووسطية ونبذ للعنف والتطرف واضح جداً سواء إقليمياً أو عربياً أو دولياً.

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