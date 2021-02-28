بدء تطعيم 246 ألف حالة بأسوان ضد شلل الأطفال

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مصراوي Masrawy

أسوان- إيهاب عمران:

انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنظمها مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وتستمر الحملة حتى يوم 3 مارس المقبل.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحملة تستهدف تطعيم 257 ألف و219 طفل من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات.

ويشارك فى الحملة 1201 فريق طبى ثابت ومتحرك، منهم 234 فريق ثابت يقدمون التطعيم فى جميع مكاتب الصحة، والوحدات الصحية، والمراكز الحضرية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، والمستشفيات الحكومية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 7 مساءا، بالاضافة الى 967 فريق طبى متحرك يقومون بالمرور على الحضانات ومدارس رياض الأطفال والمنازل والشقق السكنية ويعملون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا .

وناشد أبو المجد أولياء الأمور بضرورة الحرص على تطعيم أطفالهم من أجل المحافظة على مصر خالية من شلل الأطفال، لأن التطعيم هو السبيل الوحيد الأمن للحفاظ على ذلك.