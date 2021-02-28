صور.. انتظام الامتحان المجمع لتلاميذ الرابع الابتدائي في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت المدارس الابتدائية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، انتظام الامتحان المجمع متعدد التخصصات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأول.

والتزم التلاميذ بارتداء الكمامات، ووفرت إدارات المدارس المواد المطهرة، فضلًا عن التشديد على مسافات التباعد، وعدم تبادل الأدوات بين التلاميذ.

ويختبر الطلاب لمدة ساعتين في جميع المواد: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات، وذلك في ورقة واحد من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد دون أى أجزاء مثالية.