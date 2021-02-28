كوريا الجنوبية.. فكرة مبتكرة لزيادة عدد الجرعات المستخرجة من لقاح كورونا

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لتغطية أكبر عدد من المواطنين مع بدء برنامج التطعيم على المستوى الوطني

طالبت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، بزيادة عدد الجرعات المستخرجة من زجاجة اللقاح المضاد لهذا الفيروس إلى الحد الأقصى.

ووجّهت السلطات بعد يوم واحد من بدء برنامج التطعيم الوطني في البلاد، أعضاء الطاقم الطبي بزيادة عدد الجرعات المستخرجة من زجاجة اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الحد الأقصى، باستخدام أحدث المحاقن.

من جانبها، أشارت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن النموذج الخاص من المحاقن المنتجة محلياً، يمهّد الطريق لزيادة عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمقدار شخص أو شخصين لكل زجاجة لقاح، حيث تمّ تحقيق هذا الإنجاز الكبير عن طريق محاقن "LDS" الخاصة، المصمّمة لتقليل كمية اللقاح المفقودة، عن طريق تقليل المسافة بين الإبرة والمكبس.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن زجاجة لقاح "أسترازينيكا" كانت تقدر بأنها تكفي لتطعيم 10 أشخاص ضد فيروس كورونا، وأن زجاجة لقاح "فايزر" تكفي لتطعيم 6 أشخاص ضد هذا الفيروس، إذ قال مسؤول بالوكالة إن التقدير السابق كان يعتمد على المحاقن العادية، وبالتالي يمكن زيادة عدد المستفيدين عن طريق استخدام محاقن "LDS" الخاصة، وذلك يعود إلى أن استخدام المحاقن الجديدة يسمح باستخراج ما يصل إلى 12 جرعة من زجاجة لقاح "أسترازينيكا"، و7 جرعات من زجاجة لقاح "فايزر".

في حين لفتت السلطات إلى أن العدد الفعلي للجرعات المستخرجة الزائدة قد يختلف اعتماداً على مهارات أفراد الطاقم الطبي.

جديرٌ بالذكر أن كوريا الجنوبية أمّنت لقاحات ضد فيروس كورونا تكفي لتطعيم 79 مليون شخص، وهو رقم أعلى بكثير من عدد سكان البلاد البالغ 52 مليون نسمة، ومن بين تلك اللقاحات، بلغ عدد لقاحات "أسترازينيكا" التي ستحصل عليها كوريا الجنوبية 10 ملايين جرعة، بينما بلغ عدد لقاحات "فايزر" 13 مليوناً، إذ تسعى كوريا الجنوبية إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر المقبل.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد