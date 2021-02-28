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التشيك تطلب الحصول على اللقاح الروسي "سبوتنيك في"

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التشيك تطلب الحصول على اللقاح الروسي "سبوتنيك في" التشيك تطلب الحصول على اللقاح الروسي "سبوتنيك في"

مصراوي Masrawy

06:44 ص الأحد 28 فبراير 2021

براغ - (د ب أ):
صرح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بأن بلاده تتوقع تسلم لقاح الروسي "سبوتنيك في".

وقال زيمان لشبكة "سي إن إن بريما نيوز" يوم السبت إنه توجه مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالطلب والذي يتوقع أن يتم الموافقة عليه.

واعترف، مع ذلك، بأن اللقاح لا يزال ينتظر الموافقة داخل البلاد.

وفي الوقت ذاته، يقول زيمان إن موافقة المعهد التشيكي الحكومي للسيطرة على الأدوية ستكون كافية، وأعرب رئيس الوزراء أندري بابيس مؤخرا عن الحاجة إلى موافقة رسمية من وكالة الأدوية الأوروبية.

واقرت لقاح "سبوتنيك في" الصيف الماضي قبل إجراء تجارب مهمة في المرحلة الثالثة.

وفي أوائل فبراير، نشرت مجلة "ذا لانسيت" الطبية بيانات عن اللقاح الروسي المطور، ووجدت أنه فعال بنسبة 91.6% ضد كوفيد-19.

وقال الباحثون إنه كانت هناك حالات قليلة فقط أظهرت آثارا جانبية خطيرة لـ"سبوتنيك في"، لكنهم لم ينسبوها إلى اللقاح.

ووفقا لروسيا ، تم تسجيل اللقاح الآن في أكثر من 30 دولة.و في فبراير، بدأت المجر في تقديم اللقاح الروسي، لتصبح الدولة الأوروبية الوحيدة التي تفعل ذلك.

وقدمت جمهورية التشيك، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 10.7 مليون نسمة ، حتى الآن حوالي 644 الفا و 321 جرعة مفردة من لقاحات من فايزر ، وموديرنا ، وأسترازينيكا.

وكان هناك انتقادات متزايدة بين السكان بأن برنامج التطعيم يتحرك ببطء شديد.

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