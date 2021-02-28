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تقدم لخطبتها فرفضته.. عاطلان يغتصبان طالبة بعد خطفها في توك توك

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تقدم لخطبتها فرفضته.. عاطلان يغتصبان طالبة بعد خطفها في توك توك تقدم لخطبتها فرفضته.. عاطلان يغتصبان طالبة بعد خطفها في توك توك

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأحد 28 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، جريمة خطف عاطلان، طالبة، في توك توك وسط الزراعات، وهتكا عرضها وقاما بتصويرها عارية، انتقاما منها، بسبب تقدم أحد المتهمين لخطبة الفتاة فرفضته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بورد إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، بورد بلاغ من "إ.ع" 22 عاما طالبة، ومقيمة دائرة المركز، بقيام شخص يدعي "م.م" عامل مونتيال، باختطافها في أرض زراعية نائية، وكان بانتظاره أحد أصدقائه ويدعى "ع.م" 20 عاما، مبلط سيراميك، وقاما بالتعدي بالضرب عليها وهتك عرضها وتصوريها عارية على هاتف محمول، وفرا هاربين.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات صحة الواقعة بعد أن تقدم أحد المتهمين للفتاة لخطبتها لكنها رفضته، حيث عقدا العزم على هتك عرضها وتصويرها عارية بهاتف محمول، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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