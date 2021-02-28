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بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا

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بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

01:47 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إن نحو 7 آلاف شخص قاموا بالتسجيل المكتمل على موقع حجز لقاح المستجد.
وأضاف مجاهد، في اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي "، أن: "من دخل الموقع وحاول التسجيل حتى الآن نحو 150 ألف شخص، موضحا أن كل من فوق 18 عاما أو أكثر يحق له التسجيل على الموقع".
وأشار إلى أن الفئات المستحقة وهم كل كبار السن فوق 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة هم من لهم الحق الآن في التسجيل على الموقع.
وتابع: "أنه يجب على المريض أخذ الفحوصات الطبية والروشتات والعلاج الذي كان يتناوله وذلك عند الذهاب لتلقي التطعيم؛ لأن الفريق الطبي يراجع هذه المستندات".
واستطرد قائلا: "إن الموقع الإلكتروني للحصول على تطعيم فيروس كورونا يوجد به صفحة توضح تفاصيل الأمراض المزمنة"، علاوة على قاعدة بيانات التي استخدمناها في مبادرة رئيس الجمهورية لقوائم الانتظار وقاعدة أخرى فيما يخص العلاج على نفقة الدولة و الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وكلهم من الفئات المستحقة، وبدأنا اليوم إرسال رسائل نصية لكل المرضى المسجلين في قواعد البيانات لأنهم من الفئات المستحقة ووضحنا لهم أنه من يرغب في تلقي اللقاح نسجل له".
ولفت إلى أن كل الغير قادرين الذين يقومون بالتسجيل يصرف لهم اللقاح مجانا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مبينا أنه يتم دراسة أمر الرسوم على اللقاح للقادرين.
ورأى أن هناك ثلاثة قرارات يقوم المواطن بالتعليم عليهم أثناء التسجيل، وهم أنه اطلع على كافة البيانات الموجودة بالموقع، فضلا عن مسؤوليته عن كافة البيانات الشخصية التي سجلها، وموافقته على تلقي جرعتين من اللقاح في المواعيد المحددة، موضحا أنه في النهاية يظهر رقم الطلب، وعقب ذلك يتم ارسال الرقم أيضا في رسالة عبر الهاتف الذى تم تسجيله.

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