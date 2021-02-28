​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اتخاذ إجراءات فورية ومشددة تجاه محطات فرز المحاصيل المعدة للتصدير، بعد رصد حالات تلاعب بمحصول البطاطس.

وقال العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، إنه تم رصد عينات مخالفة للشروط الحجرية للتصدير، موضحًا أن الوزارة لا تتهاون في هذا الأمر؛ لأنه لا يضر شركة بعينها بل بسمعة الصادرات المصرية التي تجاوزت الـ5.5 مليون طن.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي أن الحجر الزراعي أرسل خطابًا إلى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مؤكدًا تدوير كل الكميات الموجودة في المحطة المخالفة؛ سواء أكانت خامًا أم لوطات غير مكتملة، وعدم السماح بتصديرها.

وأشار العطار إلى ضرورة اتباع قواعد الفحص السليمة التي تستهدف التأكد من سلامة الشحنات المصدرة وتوافقها مع اشتراط الدولة المستوردة، مضيفًا أن وزارة الزراعة تتعامل بمنتهى الشفافية والحزم.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول عالميًّا في تصدير الموالح، وتحديدًا محصول البرتقال، بإجمالي مليون و500 ألف طن.

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