مصراوي Masrawy
11:19 م السبت 27 فبراير 2021
وكالات
أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مساء السبت، بالترابط في العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الماضية.
ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وعلق على الصورة قائلاً: "المشاعر التي لمستها من أهلنا في الأيام الماضية في مصر أفرحتني وغير مستغرب من أهلنا في مصر فالمصريون والسعوديون سالت دماؤهم الطاهرة في حروب الأمة وفي مواقفها البطولية".
وأضاف: "حفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. عاشت اخوتنا وترابطنا.. مشاعر سعودي بقلب مصري".
المشاعر التي لمستها من اهلنا في الايام الماضية في مصر افرحتني وغير مستغرب من اهلنا في مصر فالمصريين والسعوديين سالت...Posted by تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh on Saturday, February 27, 2021