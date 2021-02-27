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تركي آل الشيخ يشيد بشعبي والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

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تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة تركي آل الشيخ يشيد بشعبي والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

مصراوي Masrawy

11:19 م السبت 27 فبراير 2021

وكالات

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في ، مساء السبت، بالترابط في العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الماضية.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة تجمع الرئيس عبد الفتاح وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعلق على الصورة قائلاً: "المشاعر التي لمستها من أهلنا في الأيام الماضية في أفرحتني وغير مستغرب من أهلنا في مصر فالمصريون والسعوديون سالت دماؤهم الطاهرة في حروب الأمة وفي مواقفها البطولية".

وأضاف: "حفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. عاشت اخوتنا وترابطنا.. مشاعر سعودي بقلب مصري".

المشاعر التي لمستها من اهلنا في الايام الماضية في مصر افرحتني وغير مستغرب من اهلنا في مصر فالمصريين والسعوديين سالت...Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Saturday, February 27, 2021

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