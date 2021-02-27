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مصراوي Masrawy

وكالات

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مساء السبت، بالترابط في العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الماضية.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وعلق على الصورة قائلاً: "المشاعر التي لمستها من أهلنا في الأيام الماضية في مصر أفرحتني وغير مستغرب من أهلنا في مصر فالمصريون والسعوديون سالت دماؤهم الطاهرة في حروب الأمة وفي مواقفها البطولية".

وأضاف: "حفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. عاشت اخوتنا وترابطنا.. مشاعر سعودي بقلب مصري".