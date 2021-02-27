إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، إصابة 19 حالة بفيروس كورونا المستجد، في 6 مستشفيات في المحافظة، طبقًا لنتائج تحاليل pcr، الخاصة بهم، والتي أثبتت إصابتهم بالفيروس،.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لمصراوي، إنه وفقا للحالات المصابة بفيروس كورونا، سجل مستشفى الحامول المركزي، إصابة 9 حالات، ومستشفى قلين المركزي 3 حالات، ومستشفى حميات كفر الشيخ حالتين أثنتين فقط.

بينما سجل مستشفيات صدر كفر الشيخ، إصابة حالة واحدة، ودسوق العام، حالتين، وحميات دسوق، حالة واحدة، وذلك بعد أخذ المسحات الطبية الخاصة بهم عندما جرى الأشتباه في إصابتهم بالفيروس، فيما تبين من خلال تحاليل pcr الخاصة بهم إصابتهم بالفيروس.