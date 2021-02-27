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بينهم 5 أطفال.. كلب مسعور يعقر 6 أشخاص في كفر الشيخ

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بينهم 5 أطفال.. كلب مسعور يعقر 6 أشخاص في كفر الشيخ بينهم 5 أطفال.. كلب مسعور يعقر 6 أشخاص في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:41 م السبت 27 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، إصابة 5 أطفال، ورجل عجوز في العقد السادس من عمره، مصابين بجروح، بادعاء عقر من كلب مسعور بمدينة بلطيم في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 5 أطفال، ورجل في العقد السادس من عمره، مصابين بجروح مختلفة، بادعاء العقر من كلب مسعور، فيما جرى التعامل معهم طبيًا من خلال حقنهم بمصل ضد عقر الكلب.

وأصيب في الحادث:"سيف الدين.ش.م"، 11 عامًا، و"يوسف.ف.ع"، 6 أعوام، و"عبدالرحمن.ز.ش"، 10 أعوام، و"حمزة.م.ص"، 4 أعوام، و"محمود.أ.ش"، 62 عامًا، و"كريم.أ.م"، 3 أعوام ونصف،

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