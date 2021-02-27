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"تموين المنيا" تستعد لتطوير قرى حياة كريمة وموسم القمح

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"تموين المنيا" تستعد لتطوير قرى حياة كريمة وموسم القمح "تموين المنيا" تستعد لتطوير قرى حياة كريمة وموسم القمح

مصراوي Masrawy

09:38 م السبت 27 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

استعدت مديرية في محافظة المنيا، لتطوير القرى التي شملتها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، وتشمل 192 قرية داخل مراكز المحافظة.

وعقد الدكتور محموديوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة المنيا، اجتماعًا مع مديري الإدارات، وناقش تقديم كافة الخدمات داخل قرى مبادرة حياة كريمة، في مجالات "التموين_دد، وحماية المستهل، والسجل التجاري"؛ بهدف تجميع الخدمات الحكومية في أكثر من شباك لخدمة المواطنين.

وناقش الاجتماع، الاستعداد لموسم توريدالاقماح المحليه٢٠٢١، بالتنسبق مع قسم الصيانة بالمديرية وكذا المرورعلى المواقع التخزينية لبيان مدى جاهزيتها للتخزين طبقًا للضوابط المتبعة.

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