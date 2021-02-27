استخراج 4 مصابين من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط - محمود عجمي

تفقد المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط يرافقه اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط ، منذ قليل ، جهود استخراج بعض الاشخاص من اسفل انقاض منزل ريفى مكون من 3 طوابق بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح انهار عليهم مساء اليوم، رافقهم خلالها اللواء أسعد الذكير مدير أمن اسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع وقوات الحماية المدنية والإسعاف .

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 اسر مبنى بالطوب الاحمر بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح ملك المواطن واخوته مقيمين بنفس المنزل ووجود بعض الاشخاص اسفل الانقاض .

أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات ومعدات الانقاذ السريع الى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظاً على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والانقاذ السريع لرفع الانقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات اسعاف و3 سيارات حماية مدنية و2 لودر وحفار وفرق الانقاذ البرى ومعدات الانقاذ السريع التابعة للمحافظة .

توجه نائب محافظ أسيوط والسكرتير العام والقيادات الامنية والتنفيذية الى مكان الحادث واشارت المعلومات الاولية الى انه تم انتشال 4 اشخاص من سكان المنزل من اسفل الانقاض وتم نقل احدهم الى مستشفى اسيوط العام لعمل الفحوصات والاسعافات اللازمة له وجارى استخراج باقى سكان المنزل من اسفل الانقاض وتم عقد غرفة ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث اول بأول وتنسيق الجهود لانقاذ باقى سكان المنزل واحتواء الازمة .

وتكثف الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات أعمال رفع الحوائط والاسقف والبحث عن باقى سكان العقار واصدر المحافظ تعليماته بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة امكانيات الحماية المدنية والانقاذ للبحث عن باقى سكان المنزل واستخراجهم ورفع كافة الانقاض كما اصدر تعليماته الى رئيس مركز ومدينة الفتح بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين .

كما أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه كافة اوجه الرعاية لاصحاب المنزل المنهار وصرف مساعدات عاجلة لهم من التضامن الاجتماعى وتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

كما يهيب مكتب إعلام محافظة أسيوط الأخوة المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن الأحداث أو حجم الاضرار ما لم يصرح بها المتحدث الاعلامي للمحافظة أو لم تنشر علي "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط".