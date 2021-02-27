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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مسيرة بالأغوار الشمالية

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مسيرة بالأغوار الشمالية قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على مسيرة بالأغوار الشمالية

مصراوي Masrawy

08:19 م السبت 27 فبراير 2021

رام الله - (أ ش أ):
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت على فلسطينيين مشاركين في مسيرة للجبهة الديمقراطية، لمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ52، في عين الساكوت بالأغوار الشمالية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت صوب المشاركين في المسيرة.
وفي ساق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت فتاة من بحاته.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابة لم تعرف هويتها بعد من باحات المسجد، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

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