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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع كفاءة 10 منازل للأسر الاولى بالرعاية بقرية "الغابة" بأبو كبير، وذلك بتكلفة 900 ألف جنيه، بالتعاون بين مؤسسة "مصر الخير" وجمعية تنمية المجتمع بأبو كبير.

وشمل التطوير إحلال وتجديد المنازل وترميم الجدران وعمل الأسقف ونجارة الأبواب والشبابيك وأعمال المحارة والدهانات، بالإضافة إلى تبليط الأرضيات، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب.

وأشاد الوزير، بجهود الدولة التي تسعى جاهدة لتدعيم مشروعات البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجًا وتقديم كافة أوجه الخدمات للمواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أشار محافظ الشرقية، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تحسين مستوى معيشتهم.