صور.. وفد قوات حفظ السلام في جولة سياحية داخل متحف شرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل متحف شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، وفدًا من قوات حفظ السلام بمدينة شرم الشيخ، للاطلاع على مقتنيات المتحف المتميزة من خلال سيناريو العرض المتحفي بصالات العرض ، والاستماع إلى ملخص حول بعض القطع الأثرية التي تحوي المتحف عليها.

وكان في استقبال الوفد المهندسة ميريام ادوارد، المشرف العام على المتحف، ومحمد حسنين مدير المتحف، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد حسنين مدير متحف شرم الشيخ، إنه جرى تقسيم الوفد إلى ٣ مجموعات، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، وكان برفقة كل مجموعة مرشد سياحي لتقديم شرح مفصل عن المقتنيات الأثرية داخل قاعات المتحف.

وأكد مدير المتحف أن الوفد أثنى على هذا المتحف ووصفوه بأنه "صرح عظيم تلألأ بمدينة شرم الشيخ"، ويعد إضافة للمعالم السياحية التي تزخر بها المدينة، وحولها إلى مدينة شاطئية أثرية تمتلك كافة المقومات السياحية التي تجذب السائحين لقضاء العطلة السياحية بها.

وأضاف مدير المتحف في تصريح له اليوم، أن الوفد أعرب عن إعجابه الشديد بالقطع الأثرية التي تعرض بالمتحف خاصة مقتنيات الملك الذهبي "توت عنخ آمون"، وكذلك محاكاة المقبرة.