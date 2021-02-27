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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، مركز خدمة المواطنين ببشية قايد التابع لمحافظة الشرقية المطور، حيث يقدم كافة الخدمات التموينية (بدل الفاقد، التالف، الفصل الاجتماعي، إصدار جديد، ضم الأفراد، التحويل من محافظة لأخرى)، ويخدم 8 قرى.

كما تفقدا مكتب تمويني مطور آخر في قرية الزرزمون بمركز هيها، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي لتطوير 535 مركزًا في نهاية 2022.

وقال وزير التموين إنه "تم الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة الحاسب الآلي، وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه، وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من الموطنين، وفقًا لتوجيهات لقيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز".

وأضاف أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضًا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، حيث إن الناتج النهائي من مشروعات الحكومة، هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية في مختلف المجمعات، وهو ما تقوم به وزارة التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، منوهًا إلى حرص القيادة السياسية على تطوير كافة الخدمات في مؤسسات الدولة.​