أخبار عاجلة

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا -
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة -
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

غدا.. "مائدة مستديرة" في جامعة أسوان لإعادة هيكلة سوق العمل

Print
غدا.. "مائدة مستديرة" في جامعة أسوان لإعادة هيكلة سوق العمل غدا.. "مائدة مستديرة" في جامعة أسوان لإعادة هيكلة سوق العمل

مصراوي Masrawy

07:52 م السبت 27 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

ينظم مركز التطوير المهني بجامعة أسوان غدا الأحد، مائدة مستديرة تحت عنوان "إعادة هيكلة سوق العمل بمحافظة أسوان، في ظل تداعيات جائحة كورونا، نحو استراتيجية جديدة لمواكبة وظائف المستقبل".

و قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أنه فى إطار سعي جامعة أسوان للتواصل الدائم والمستمر مع طلابها و لربط خريجي وطلاب الجامعة باحتياجات سوق العمل، تنظم الجامعة مائدة مستديرة لبحث المستجدات بسوق العمل والآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة العالمية، وتأثيرها على متطلبات التوظيف سواء في المستقبل القريب أو البعيد.

وأضاف رئيس الجامعة، ان المائدة المستديرة يشارك فيها العديد من الشركات والهيئات الممثلة لكل القطاعات المختلفة في محافظة أسوان، وسوف يقوم المركز الجامعي للتطوير المهني على هامش اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة التوفيق للإنشاءات ومدرسة السلام أكاديمي، لتوفير فرص تدريب عملي لطلاب الجامعة بمواقع العمل المختلفة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية