غدا.. "مائدة مستديرة" في جامعة أسوان لإعادة هيكلة سوق العمل

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أسوان – إيهاب عمران:

ينظم مركز التطوير المهني بجامعة أسوان غدا الأحد، مائدة مستديرة تحت عنوان "إعادة هيكلة سوق العمل بمحافظة أسوان، في ظل تداعيات جائحة كورونا، نحو استراتيجية جديدة لمواكبة وظائف المستقبل".

و قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أنه فى إطار سعي جامعة أسوان للتواصل الدائم والمستمر مع طلابها و لربط خريجي وطلاب الجامعة باحتياجات سوق العمل، تنظم الجامعة مائدة مستديرة لبحث المستجدات بسوق العمل والآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا العالمية، وتأثيرها على متطلبات التوظيف سواء في المستقبل القريب أو البعيد.

وأضاف رئيس الجامعة، ان المائدة المستديرة يشارك فيها العديد من الشركات والهيئات الممثلة لكل القطاعات المختلفة في محافظة أسوان، وسوف يقوم المركز الجامعي للتطوير المهني على هامش اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة التوفيق للإنشاءات ومدرسة السلام أكاديمي، لتوفير فرص تدريب عملي لطلاب الجامعة بمواقع العمل المختلفة.