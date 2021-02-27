أثناء محاولته هتك عرض طفل.. ضبط عامل متهم بفعل فاضح في الدقهلية

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الدقهلية - رامي محمود:

حرر عامل بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية بلاغا بمركز الشرطة اتهم فيه جاره بهتك عرض حفيده.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من "إبراهيم.إ.م" (٦٠ سنة-عامل زراعي)، ومقيم قرية البجلات يتهم فيه "أ.خ.م"، ٢٧ عامًا - عامل، ومقيم بالقرية بهتك عرض حفيده (٦سنوات)، بأرض زراعية بالقرية، وتمكن بعض أهالي القرية من ضبطه.

بسؤال شاهد الواقعة أيد المضمون ذاته، وأضاف بمشاهدته للواقعة حال عودته من أرضه الزراعية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر ٧٥٢ إداري مركز منية النصر، ويجري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.