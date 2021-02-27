بينهم 4 سيدات.. إصابة 5 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، إصابة 5 أشخاص، بينهم سيدات، في حادث سير بمركز الحامول في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول 5 مصابين إلى استقبال مستشفى الحامول المركزي، بينهم 4 سيدات، بادعاء حادث إنقلاب تروسيكل، بطريق المزارع السمكية في نطاق مركز الحامول.

وتبين أن المصابين هم "سحر.ج.إ"، 35 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق، و"مسعودة.ا.ا"، 40 عامًا، مصابة باشتباه كسر في العمود الفقري، و"محمد.ن.ح"، 40 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"عبير.ع.ف"، 35 عامًا، مصابة باشتباه كسر اليدين، و"سومة.ع.ا"، 40 عامًا، باشتباه كسر بالساقين.