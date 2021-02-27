اشتباك بالأيادي..تفاصيل مشادة داخل محكمة بيلا في كفر الشيخ - صور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محكمة بيلا الجزئية في كفر الشيخ، اليوم السبت، واقعة تشابك بالأيدي بين خالد غالي، وكيل أول النقابة الفرعية بكفر الشيخ، ونقيب محامين بيلا، وأمين شرطة، بسبب اعتراض وكيل أو نقابة المحامين على طريقة تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامات من المواطنين.

وكانت مشادة وقعت بين نقيب محامين بيلا، وأمين شرطة خلال عمل الأخير على تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة من المواطنين، فيما تفاقم الوضع، ما دفع عددًا من المحامين للتدخل لتهدئة الوضع، فيما ساند آخرون زميلهم ضد الشرطي ورفاقه.

واعتصم عشرات المحامين من مواقع مختلفة على مستوى محاكم كفر الشيخ، اليوم السبت، داخل غرفة المحامين بمحكمة بيلا الجزئية، اعتراضًا على اعتداء أمين شرطة على نقيب محامين بيلا.

وقرر محامو كفر الشيخ، عدم فض اعتصامهم لحين محاسبة الشرطي المعتدي على نقيب بيلا، ووكيل أول النقابة الفرعية بالمحافظة، فيما طالبوا الجهات الأمنية في مقدمتهم مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، بإجراء التحقيق في الواقعة.