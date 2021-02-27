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إصابة 3 أشخاص في تصادم "جرار زراعي وسيارة" شمالي قنا

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إصابة 3 أشخاص في تصادم "جرار زراعي وسيارة" شمالي قنا إصابة 3 أشخاص في تصادم "جرار زراعي وسيارة" شمالي قنا

مصراوي Masrawy

06:18 م السبت 27 فبراير 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 مواطنين بكسور وجروح بينهم طفل، اليوم السبت، في حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ملاكي، بمركز نجع حمادي شمالي قنا، بسبب السرعة المفرطة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا، بإصابة 3 مواطنين في حادث تصادم بين جرار زراعي و سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بنجع حمادي.
أسفر الحادث عن إصابة: أحمد رشدي حافظ ٢٧ عاما، ماهر عبدالله هاشم ٥٠ عاما، أحمد ماهر عبدالله ٨ سنوات، جرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي شمالي قنا.
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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