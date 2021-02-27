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صور.. استرداد 228 فدانًا ضمن أملاك الدولة في البحيرة

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صور.. استرداد 228 فدانًا ضمن أملاك الدولة في البحيرة صور.. استرداد 228 فدانًا ضمن أملاك الدولة في البحيرة

مصراوي Masrawy

06:11 م السبت 27 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

استردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، 4 قطع من أراضي من أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 228 فدانًا، بمنطقة البحر الفارغ، بعد سحبها من غير الجادين، في تقنين وضع اليد.

وأشرفت اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، على تنفيذ القرار، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار عمل اللجان واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة للحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة وإزالة أي تعديات عليها.

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