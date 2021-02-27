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وزير النقل من المنصورة: "تدشين مشروع قومي لاستغلال فراغات عواصم المحافظات"

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وزير النقل من المنصورة: "تدشين مشروع قومي لاستغلال فراغات عواصم المحافظات" وزير النقل من المنصورة: "تدشين مشروع قومي لاستغلال فراغات عواصم المحافظات"

مصراوي Masrawy

06:03 م السبت 27 فبراير 2021

الدقهلية-رامي محمود:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن المنصورة ستكون في صدارة المشروع القومي لاستغلال فراغات عواصم المحافظات، سواء كانت أراضي السكة الحديد، أو الأوقاف، أو قطاع الأعمال.

وأوح وزير النقل قائلا:"سيتم استغلال كل الأراضي خاصة المحافظات التي ليس بها ظهير صحراوي".

وأضاف الوزير، خلال وضع حجر الأساس لمشروع تحيا المنصورة أن استغلال فراغات عواصم المحاظفات، سيكون مثل مشروع رفع كفاءة القرى في مشروع حياة كريمة، وهذا مشروع قومي في عواصم المحافظات، والمستفيد منها أهالي المحافظة، و"كل هذا درسناه جيدا وحددنا المناطق التي سنستغلها".

وأكد على أن "هذا المشروع سيعمل فيه أبناء الدقهلية وكذلك المقاولين والمستثمرين جميعهم سيكونون من الدقهلية، ونحن نخدم بلدنا، وفي نفس الوقت نحافظ علي أملاك السكة الحديد، ونستثمرها بشكل يعود منها بالخير علي هيئة السكة الحديد لنساعدها في تدبير مصاريفها.

يذكر أنه سيجرى تنفيذ المشروع وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، الذي صدق على المشروع لتنفيذه على أرض ملك هيئة السكك الحديدية بمدينة طلخا ، أرض الثلاجة وأرض حديقة الهابى لاند على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136 متر مربع.

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