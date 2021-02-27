أثناء تعبئة اسطوانات الأكسجين.. إصابة مسعفين باختناق في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب مسعفان باختناق في مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، إثر تسرب غاز الأكسجين أثناء تعبئة الأسطوانات، وحالتهما العامة مستقرة.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء، مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية بوصول "عماد محمد أحمد"، 33 عاما، مقيم منشأة عبد الرحمن دائرة دكرنس، و"محمود جمال الحسيني"، 35 عاما، من بندر السنبلاوين، في حالة إعياء شديدة، إلى مستشفى الجمالية.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أنهما مسعفين بوحدة إسعاف الجمالية، وأنهما أصيبا باختناق نتيجة تسرب غاز الأوكسجين أثناء عملهما في تعبئة الاسطوانات الصغيرة من الكبيرة باستخدام منظم.

وتلقى المصابان العلاج اللازم وحالتهما مستقرة، وصرح لهما بالخروج، وحرر عن ذلك المحضر رقم 515 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الجمالية واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.