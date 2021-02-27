القطاع البلدي ينفّذ 19.700 جولة رقابية على المنشآت والأسواق وسكن العمالة

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أسفرت عن تسجيل 845 مخالفة.. وإغلاق 260 محلًّا تجاريًّا احترازيًّا

كثّفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة- جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وأماكن سكن العمالة؛ لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا؛ حيث قامت الفِرَق الرقابية في القطاع البلدي بمباشرة (19737) جولة رقابية وتفتيشية، أسفرت عن تسجيل (846) مخالفة وإغلاق (263) محلًّا تجاريًّا احترازيًّا؛ لمخالفتها الاشتراطات البلدية؛ وذلك خلال يوم أمس الجمعة 26 فبراير 2021.

وكشفت الوزارة أن الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف من خلالها إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات، وتطبيق الإجراءات الصحية، والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة في كل مكان، وحثت جميع أفراد المجتمع على ضرورة الالتزام بها للوقاية من فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره.. وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تُبين فوائد هذه التعليمات التي يتم نشرها عبر الشاشات بالطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الجهود تواصلًا للحملة التوعوية ضد فيروس "كورونا"، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان النظر، إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يُعد من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق؛ مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية؛ وذلك من خلال التواصل عن طريق خدمة 940 والموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

