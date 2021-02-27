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وزير من الشرقية: تطوير 300 مكتب من أصل 535 في - صور

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وزير التموين من الشرقية: تطوير 300 مكتب من أصل 535 في مصر - صور وزير من الشرقية: تطوير 300 مكتب من أصل 535 في - صور

مصراوي Masrawy

05:38 م السبت 27 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، مركزي خدمة المواطنين المُطورين للبطاقات التموينية بقريتي "بيشة قايد" بالزقازيق، و"الزرزمون" بههيا.

وأوضح الوزير، إن المركزين ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للتحول الرقمي يستهدف تطوير 535 مركزًا بنهاية عام 2022، وأنه جرى الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة، وفرشها بالأثاث وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي، فضلًا عن توفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة.

وأشار وزير التموين، إلى أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين يتم كذلك تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، ليكون الناتج النهائي من مشروعات هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية بمختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا على حُسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ويضم مكتب الخدمة المطورة بقرية "بيشة قايد" 9 شبابيك لتقديم كافة الخدمات من "بدل فاقد – بدل تالف – إصدار فصل اجتماعي – إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم"، ويُقدم خدماته لأبناء 8 قرى تابعة للوحدة المحلية بالقرية، ، فيما يضُم مركز خدمة المواطنين المُطور بقرية "الزرزمون" 6 شبابيك؛ لخدمة أبناء كافة القرى التابعة للوحدة المحلية بالقرية.

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