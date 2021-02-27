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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، مركزي خدمة المواطنين المُطورين للبطاقات التموينية بقريتي "بيشة قايد" بالزقازيق، و"الزرزمون" بههيا.

وأوضح الوزير، إن المركزين ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للتحول الرقمي يستهدف تطوير 535 مركزًا بنهاية عام 2022، وأنه جرى الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة، وفرشها بالأثاث وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي، فضلًا عن توفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة.

وأشار وزير التموين، إلى أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين يتم كذلك تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، ليكون الناتج النهائي من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية بمختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا على حُسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ويضم مكتب الخدمة المطورة بقرية "بيشة قايد" 9 شبابيك لتقديم كافة الخدمات من "بدل فاقد – بدل تالف – إصدار فصل اجتماعي – إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم"، ويُقدم خدماته لأبناء 8 قرى تابعة للوحدة المحلية بالقرية، ، فيما يضُم مركز خدمة المواطنين المُطور بقرية "الزرزمون" 6 شبابيك؛ لخدمة أبناء كافة القرى التابعة للوحدة المحلية بالقرية.