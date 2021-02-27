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بحضور مندوب عن .. تشييع جثمان حرم رئيس الجمهورية الأسبق في الفيوم - صور

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بحضور مندوب عن السيسي.. تشييع جثمان حرم رئيس الجمهورية الأسبق في الفيوم - صور بحضور مندوب عن .. تشييع جثمان حرم رئيس الجمهورية الأسبق في الفيوم - صور

مصراوي Masrawy

05:37 م السبت 27 فبراير 2021

الفيوم – حسين فتحى:

شيع الآلاف من أهالي محافظة الفيوم بعد عصر اليوم السبت، جثمان السيدة وفية العطيفى زوجة الدكتور صوفي أبوطالب رئيس الجمهورية الأسبق، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 87 عامًا.

وقال الدكتور أحمد صوفي أبو طالب إن الرئيس عبد الفتاح كان على اتصال دائم بأسرة الراحلة للاطمئنان عليها خلال الوعكة الصحية التى تعرضت لها، وكانت ترقد فى إحدى المستشفيات بالتجمع الخامس بالقاهرة، وأرسل مندوبًا للعزاء.

وخلال العام الماضى ذكرت الحاجة وفية العطيفي فى تصريحات خاصة لمصراوي, أنها كانت على علاقة وطيدة بالسيدة جيهان السادات وابنها جمال, وكان الرئيس السادات يأتى إليهم بمنزلهم بحي جاردن سيتى, و"كنا نتبادل الزيارات على المستوى الأسري".

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