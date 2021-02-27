فتح باب "تراخيص الأكشاك" للشباب في مركز باريس بالوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن منح تراخيص منافذ بيع وأكشاك متفرقة بمدينة باريس كفرصة عمل للشباب وطبقا للنموذج المعد بمعرفة الوحدة المحلية للمركز.

أوضح كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن على الراغبين في الحصول على كشك التقدم بطلب باسم رئيس المركز بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، كما أن المستندات المطلوبة عبارة عن صورة الرقم القومي ورقم المحمول للمتقدم.

وأشار كمال، إلى أن مدة التقديم أسبوعين تبدأ اعتبارا من الأول من مارس المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في طرح أكشاك مشروعات الشباب مقابل إيجارات رمزية و تيسيرات في السداد، وذلك لتوفير حياة كريمة وفرص عمل للشباب وتقديم خدمات متنوعة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة تصميم الأكشاك بشكل حضاري يتناسب مع المظهر الجمالي للمدينة.