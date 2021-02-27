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بـ3 ملايين جنيه.. تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في قليوب

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بـ3 ملايين جنيه.. تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في قليوب بـ3 ملايين جنيه.. تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في قليوب

مصراوي Masrawy

05:30 م السبت 27 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة قليوب الجزئية، اليوم السبت، بحبس مستريح قليوب 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين في مدينة قليوب، والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.

واعترف المتهم أمام المحكمة باستيلائه على المبالغ من المواطنين، وطلب من المحكمة أجلًا لسداد المبالغ التي استولى عليها من المواطنين.

كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم قليوب، يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.
جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من المواطنين بحجة تشغيلها ففي تجارة الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكانه، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيات، وبعرضه على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب قرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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