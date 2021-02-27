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صور.. "صناعة أدوات التجميل" في ورشة عمل بإعلام الوادي الجديد

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صور.. "صناعة أدوات التجميل" في ورشة عمل بإعلام الوادي الجديد صور.. "صناعة أدوات التجميل" في ورشة عمل بإعلام الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

05:18 م السبت 27 فبراير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذ مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، ورشة عمل حول (صناعة أدوات التجميل والعناية بالجسم) وذلك بحضور دكتورة أماني الجندي، مدير عام الشؤون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة وبخيت عزوز بالمجلس الأعلى للثقافة.

أكدت أزهار عبد العزيز، مدير مركز إعلام الخارجة بالمحافظة، في بيان صحفي له، أن ورشة العمل تأتي استكمالا فعاليات البرنامج الأدبي، “الثقافة الشعبية بمنطقة الوادي الجديد" الواحات الخارجة نموذجًا" والذي ينفذ بالتعاون بين مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

وقالت أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة، إن الورشة استهدفت طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية وقد تم تدريب الطلاب على صناعة العطور والمخمرية والكريمات المرطبة للجسم.

ومن جانبها قالت مروة آدم الفنانة التشكيلية ومدرب أشغال يدوية بالخارجة، إن هذه المنتجات طبيعية وليس بها مواد كيميائية وذلك للحفاظ على صحة الجسم كما أنها تمنح الجسم التدفئة اللازمة في فصل الشتاء وقد قام المشاركين بتركيب العطور بأنفسهم للتعرف على مكونات كل عطر وكذلك التعرف على نسبة كل مكون على حدة.

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