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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

وقعت مشادة كلامية بين النائبين أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، وطارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، خلال زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات لوضع حجر أساس مشروع "تحيا مصر المنصورة".

كان النائب أحمد الشرقاوي، وجه حديثه لوزير النقل خلال مؤتمره الصحفي، بحديقة "الهابي لاند" يطالبه خلالها بضرورة الحفاظ على حدائق المدينة وحمايتها.

وتدخل النائب طارق عبد الهادى، قائلا:"الحدائق دي خرابة وكانوا فين النواب السابقين اللى بيتكلموا دلوقتى وهى خرابة".

وانفعل "الشرقاوي" ردا على عضو الشيوخ قائلًا:"طول عمرنا مع الناس ونقلنا مطالب الناس وبنحل مشاكل الناس".

وتدخل وزير النقل لفض المشادة بين النائبين، في الوقت الذي طالبه فيه النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب عن بلقاس بعقد لقاء بين الوزير وجميع نواب الدقهلية بمكتبه الأسبوع المقبل.