أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

19 وفاة و 4139 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

Print
19 وفاة و 4139 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن 19 وفاة و 4139 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

 جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (4139) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2679) في محافظة العاصمة عمّان.
- (368) في محافظة الزرقاء.
- (363) في محافظة البلقاء.
- (246) في محافظة إربد، منها (18) في الرمثا.
- (106) في محافظة مأدبا.
- (95) في محافظة الكرك.
- (69) في محافظة جرش.
- (66) في محافظة العقبة.
- (47) في محافظة عجلون.
- (44) في محافظة معان، منها (9) في البترا.
- (33) في محافظة المفرق.
- (23) في محافظة الطفيلة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (372,417) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (28,614) حالة.
- سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4589) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (238) حالة، فيما غادرت (141) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1106) حالات.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (885) بنسبة إشغال (22%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (202) بنسبة إشغال (23%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (78) بنسبة إشغال (9%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1855) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (339,214) حالة.
- تمّ إجراء (34,840) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,440,208) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (11.88%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم:

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
لبنان.. إحباط مخطط داعشي لاستهداف مواقع عسكرية

لبنان.. إحباط مخطط داعشي لاستهداف مواقع عسكرية

شكوى بمحكمة باريس حول هجمات الأسد الكيمياوية

شكوى بمحكمة باريس حول هجمات الأسد الكيمياوية

أفعال لا تصدق.. تقرير أممي يصف سجون الأسد

أفعال لا تصدق.. تقرير أممي يصف سجون الأسد

تسجيل 26 وفاة و 6068 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 26 وفاة و 6068 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية