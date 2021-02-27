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اليمن يدعو المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل لإنقاذ المدنيين في مأرب

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اليمن يدعو المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل لإنقاذ المدنيين في مأرب اليمن يدعو المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل لإنقاذ المدنيين في مأرب

مصراوي Masrawy

04:25 م السبت 27 فبراير 2021

عدن - (أ ش أ):

دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب الذين يواجهون تبعات آلة حرب الميليشيات الحوثية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن محافظة مأرب ومنذ الانقلاب الحوثي تأوي أكثر من 2 مليون نازح فروا من بطش وظلم الميليشيات بحثا عن الأمان، مشيرة إلى أن مأرب تتعرض ومنذ مطلع فبراير الجاري لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها الميليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.. لافتة إلى أنه أمس فقط تعرضت المدينة لـ 10 صواريخ باليستية.

وأعربت الوزارة عن استغرابها للصمت من قبل المنظمات الإنسانية الدولية أو لبياناتها التي لا تحدد أي مسئولية، خاصة في ظل ما يتعرض له ملايين المدنيين والنازحين من مخاطر نتيجة تلك الهجمات الحوثية التي لم تحترم القانون الدولي الإنساني.

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