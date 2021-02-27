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"إذا تحقق".. تضامن النواب: تخفيض المواليد 500 ألف سنويا إنجاز كبير لمواجهة الزيادة السكانية

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"إذا تحقق".. تضامن النواب: تخفيض المواليد 500 ألف سنويا إنجاز كبير لمواجهة الزيادة السكانية "إذا تحقق".. تضامن النواب: تخفيض المواليد 500 ألف سنويا إنجاز كبير لمواجهة الزيادة السكانية

مصراوي Masrawy

04:35 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن خفض عدد المواليد 500 ألف طفل عن طريق إنشاء مستشفيات صحة وتنمية الأسرة بـ 368 مستشفى، والذي ورد في بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أمام مجلس النواب، بمثابة إنجاز كبير إذا صح للمساهمة في الحد من الزيادة السكانية.

وأشاد القصبي، خلال مناقشة بيان الوزيرة أمام لجنة التضامن، السبت، بإعلان الوزارة عن استحداث وسائل جديدة لتنظيم النسل والأسرة بتكلفة 634 مليونا و401 ألف جنيها وهو ما ساعد على تخفيض عدد المواليد.

وطالب القصبي وزارة بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد والسبل الحديثة والوسائل الجديدة لتنظيم النسل التي أعلنتها الوزيرة، متسائلا: أين يتم توزيع تلك الوسائل وكيفية توصيلها واختيار المناطق المستهدفة وما هي أحدث هذه الوسائل؟.

وناقشت لجنة التضامن بحضور ممثلي وزارة الصحة القضايا التي وردت ببيان الوزيرة أمام المجلس، ومنها أبرز القضايا حول التوسع في التطعيمات بتكلفة مليار و186 مليون جنيه وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات استفاد منها 632 ألف مريض حيث تم إجراء نحو 608 آلاف عملية جراحية.

وانتقد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي عبدالهادي القصبي، ما ورد ببيان وزيرة الصحة المعروض على اللجنة بسبب عدم وجود توضيحات في ملفات ألبان الأطفال بحجم 5 ملايين عبوة متاحة لـ 500 ألف طفل وما أطلق عليه البيان المخزون الاستراتيجي.

وطالبت اللجنة، بتوضيح من وزيرة الصحة حول الاحتياج الكلي وعدد الأطفال المستفيدة وهل يتم تغطية كافة المواليد أم لا؟، وذلك نظرا لعدم وضوح هذا الأمر في بيان الوزيرة.

كما طالبت اللجنة، ببيان توضيحي حول ما ورد في بيان وزيرة الصحة عن استحداث وسائل جديدة لتنظيم الأسرة بتكلفة 634 مليون جنيه في حين أنه يوجد عجز لوسائل تنظيم الأسرة داخل الوحدات الصحية، مطالبة بالكشف عن آلية توزيع تلك الوسائل.​

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