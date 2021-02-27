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البرلمان العربي يؤيد الخارجية بشأن التقرير الأمريكي حول "خاشقجي"

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البرلمان العربي يؤيد الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول "خاشقجي" البرلمان العربي يؤيد الخارجية بشأن التقرير الأمريكي حول "خاشقجي"
شدد على أهمية سياسة المملكة الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين

البرلمان العربي يؤيد الخارجية السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول

أكد البرلمان العربي تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ معربًا عن رفضه القاطع للمساس بسيادة المملكة وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها.

وشدد البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي؛ فضلًا عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على المستويات كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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