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بعد الحكم بحبسها.. قضية أخرى تنتظر صاحبة الـ 73 جنسي بكفر الشيخ

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بعد الحكم بحبسها.. قضية أخرى تنتظر صاحبة الـ 73 فيديو جنسي بكفر الشيخ بعد الحكم بحبسها.. قضية أخرى تنتظر صاحبة الـ 73 جنسي بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

04:37 م السبت 27 فبراير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن دفاع زوج المتهمة بالزنا صاحبة المقاطع الإباحية، والمعروفة إعلاميًا بصاحبة الـ 73 إباحي، اليوم السبت، بتورط المتهمة في قضية أخرى مرتبطة بنفس القضية، وتنظرها المحكمة الاقتصادية في طنطا.

وأكد رائد نوفل، دفاع المجني عليه زوج المتهمة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن نيابة بندر كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد شفيق بركات، رئيس النيابة، أرسلت أوراق نفس القضية إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا، باعتبارها جهة اختصاص، وقُيدت برقم 9 لسنة 2021 جنح الاقتصادية بطنطا.

وقال دفاع المجني عليه إن تلك القضية منسوخة من القضية التي حققتها نيابة بندر كفر الشيخ، لمواجهة المتهمة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق والفجور، وممارسة أعمال منافية للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاري محاكمتها فيها.

وقضت محكمة جنح بندر كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود منصور، بمعاقبة زوجة متهمة بالزنا، صاحبة المقاطع الإباحية، والمعروفة إعلاميًا بصاحبة الـ 73 فيديو إباحي، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمها مبلغ 200 جنيه.

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